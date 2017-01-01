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    Саакашвілі судиться з Мінюстом і ГПУ через екстрадиційну перевірку

    Екстрадиційна перевірка Саакашвілі може закінчитися до кінця 2017 року
    Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі подав позов до Міністерства юстиції України і Генпрокуратури з проханням визнати незаконними дії щодо екстрадиційної перевірки. Про це повідомляє прес-служба «Руху нових сил». За словами адвоката Руслана Чорнолуцького,
    • 21 Грудня, 18:49
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Екстрадиційна перевірка Саакашвілі може закінчитися до кінця 2017 року

    Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі подав позов до Міністерства юстиції України і Генпрокуратури з проханням визнати незаконними дії щодо екстрадиційної перевірки. Про це повідомляє прес-служба «Руху нових сил».

    За словами адвоката Руслана Чорнолуцького, Україна вже двічі отримувала від Грузії клопотання щодо екстрадиції Саакашвілі, двічі Україна відмовляла.

    «У вересні Грузія звернулась втретє. Ми не погоджуємось з екстрадиційною перевіркою, яку наприкінці жовтня розпочав Мін’юст і частину перевірки передав у прокуратуру міста Києва. Ми отримали інформацію, що ця перевірка закінчиться до кінця цього місяця», – зазначив адвокат.

    Як відомо, наразі Грузія поки не отримувала відповідь України на запит про екстрадицію Саакашвілі.

    Нагадаємо, 11 грудня у Києві відбувся суд у справі Саакашвілі. Екс-президенту Грузії не обрали запобіжний захід. Його просто в залі суду відпустили на волю без жодних умов.

    Увечері у неділю, 17 грудня учасники «Маршу за імпічмент» намагались штурмувати Жовтневий палац у Києві. Це сталося після заклику лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі облаштувати у цій будівлі «координаційний штаб».

    Водночас Саакашвілі відмежувався від спроби захоплення Жовтневого палацу. 

    Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом спроби захоплення Жовтневого палацу прибічниками Саакашвілі.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі


    Михайло Саакашвілі
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