Саакашвілі судиться з Мінюстом і ГПУ через екстрадиційну перевірку

Екстрадиційна перевірка Саакашвілі може закінчитися до кінця 2017 року

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі подав позов до Міністерства юстиції України і Генпрокуратури з проханням визнати незаконними дії щодо екстрадиційної перевірки. Про це повідомляє прес-служба «Руху нових сил». За словами адвоката Руслана Чорнолуцького,



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Михайло Саакашвілі

Екстрадиційна перевірка Саакашвілі може закінчитися до кінця 2017 року

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі подав позов до Міністерства юстиції України і Генпрокуратури з проханням визнати незаконними дії щодо екстрадиційної перевірки. Про це повідомляє прес-служба «Руху нових сил».

За словами адвоката Руслана Чорнолуцького, Україна вже двічі отримувала від Грузії клопотання щодо екстрадиції Саакашвілі, двічі Україна відмовляла.

«У вересні Грузія звернулась втретє. Ми не погоджуємось з екстрадиційною перевіркою, яку наприкінці жовтня розпочав Мін’юст і частину перевірки передав у прокуратуру міста Києва. Ми отримали інформацію, що ця перевірка закінчиться до кінця цього місяця», – зазначив адвокат.

Як відомо, наразі Грузія поки не отримувала відповідь України на запит про екстрадицію Саакашвілі.

Нагадаємо, 11 грудня у Києві відбувся суд у справі Саакашвілі. Екс-президенту Грузії не обрали запобіжний захід. Його просто в залі суду відпустили на волю без жодних умов.

Увечері у неділю, 17 грудня учасники «Маршу за імпічмент» намагались штурмувати Жовтневий палац у Києві. Це сталося після заклику лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі облаштувати у цій будівлі «координаційний штаб».

Водночас Саакашвілі відмежувався від спроби захоплення Жовтневого палацу.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом спроби захоплення Жовтневого палацу прибічниками Саакашвілі.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі



