Саакашвілі розповів, чи братиме участь в парламентських виборах



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Саакашвілі наголосив, що він – унікальний українець, адже двічі отримував громадянство

Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі. ще не знає, чи братиме участь в парламентських виборах. Він прийме рішення завтра вранці.

Про це Саакашвілі заявив на телеканалі ZIK.

Відповідаючи на запитання ведучої, чи буде політик брати участь у парламентських виборах в Україні, Саакашвілі зазначив, що сьогодні ввечері він буде консультуватися щодо цього питання.

Також пан Саакашвілі розповів, чому відмовився від пропозиції Віталія Кличка стати головою партії «УДАР»:

«Я запитав людей про Кличка. Вони чітко сказали «ні». Я їх почув, ні так ні. Я сподіваюся, що Віталій Кличко не образився. Я ж йому сказав, що люди для мене – це головне»,– зазначив екс-президент Грузії.

Окрім цього Саакашвілі наголосив, що він – унікальний українець, адже двічі отримував громадянство України. Тому зараз, наголосив політик, він має удвічі більшу відповідальність за розвиток подій у цій великій країні.

А на запитання ведучої, чи не хоче він приєднатися до партії «Голос», Саакашвілі зауважив, що не підходить цій партії, але вважає засновника «Голосу» Вакарчука унікальним музикантом, який зробив великі речі для формування української свідомості.

«І якщо Вакарчук потрапить до Ради, це буде добре. Буде конкуренція нових. Мені не подобалося, що він підтримував Порошенка до вибрів, але я переконаний, що він робив це не для якоїсь користі. У цьому регіоні були свої страхи, я розумію які. Але я хотів би, щоб прийшли нові люди. Як мінімум, я можу розповісти їм про свої помилки та досягнення. Але остаточне рішення я прийму завтра вранці»,– додав колишній президент Грузії.

Нагадаємо, 4 червня Кличко заявив, що його партія «Удар» збирається брати участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля команді Саакашвілі. «Я залишаюся лідером партії «Удар», а Саакашвілі пропоную стати головою партії», - озвучив пропозицію Кличко.

Потім з’явилася інформація, що Саакашвілі, ймовірно, відмовиться від пропозиції Віталія Кличка стати головою партії.

29 травня ексзаступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.