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    Партія Саакашвілі йде на вибори у Раду

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    <span>Екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе та екс-голова Одеської ОДА Микайло Саакашвілі&nbsp;</span> - Партія Саакашвілі йде на вибори у Раду
    Екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе та екс-голова Одеської ОДА Микайло Саакашвілі 

    Сакварелідзе нагадав, що партія «Рух нових сил» не висувала свого кандидата на вибори президента, але однопартійцям дозволили підтримувати кого заманеться

    Партія екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України. Про це повідомив екс-заступник гепрокурора Давид Сакварелідзе.

    «Особливо коли дострокові вибори, так, ми як партія підемо на ці вибори і будемо відстоювати ту філософію і ті проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила. Тому я думаю, що йому (Саакашвілі - ред.) треба вже приїжджати (до України - ред.), тому що участь у виборах сьогодні - не те, що наше бажання - це обов'язок перед нашими виборцями», - заявив Сакварелідзе.

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    Він заявив, що партія має легітимне право на вільну участь у виборах.

    «Не можна забирати у людини життя, громадянство, право на вільне пересування, на політику і так далі», - пояснив Сакварелідзе.

    Він додав, що у виборах президента України партія була «практично не залучена», тому що у неї не було кандидата, але однопартійцям дозволили підтримувати того кандидата, якого хотіли.

    Напередодні Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

    Саакашвілі заявив, що вже середу має намір прилетіти у Київ.

    Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж повідомила, що колишній глава Одеської обладміністрації прилетить в аеропорт «Бориспіль» 29 травня о 17:15 рейсом із Варшави.

    Нагадаємо, що Саакашвілі втратив українське громадянство в липні 2017 року. Причиною стала відкрита проти нього кримінальна справа в Грузії.

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