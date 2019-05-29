Партія Саакашвілі йде на вибори у Раду



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Екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе та екс-голова Одеської ОДА Микайло Саакашвілі

Сакварелідзе нагадав, що партія «Рух нових сил» не висувала свого кандидата на вибори президента, але однопартійцям дозволили підтримувати кого заманеться

Партія екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України. Про це повідомив екс-заступник гепрокурора Давид Сакварелідзе.

«Особливо коли дострокові вибори, так, ми як партія підемо на ці вибори і будемо відстоювати ту філософію і ті проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила. Тому я думаю, що йому (Саакашвілі - ред.) треба вже приїжджати (до України - ред.), тому що участь у виборах сьогодні - не те, що наше бажання - це обов'язок перед нашими виборцями», - заявив Сакварелідзе.

Він заявив, що партія має легітимне право на вільну участь у виборах.

«Не можна забирати у людини життя, громадянство, право на вільне пересування, на політику і так далі», - пояснив Сакварелідзе.

Він додав, що у виборах президента України партія була «практично не залучена», тому що у неї не було кандидата, але однопартійцям дозволили підтримувати того кандидата, якого хотіли.

Напередодні Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив, що вже середу має намір прилетіти у Київ.

Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж повідомила, що колишній глава Одеської обладміністрації прилетить в аеропорт «Бориспіль» 29 травня о 17:15 рейсом із Варшави.

Нагадаємо, що Саакашвілі втратив українське громадянство в липні 2017 року. Причиною стала відкрита проти нього кримінальна справа в Грузії.