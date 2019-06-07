Сакварелідзе розповів, чому Саакашвілі відмовився очолити «Удар»



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Давід Сакварелідзе і Михайло Саакашвілі

Прихильники політсили Саакашвілі негативно поставилися до пропозиції Кличка - заявив Сакварелідзе

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовився очолити партію мера Києва Віталія Кличка «Удар» після консультацій з прихильниками власної політсили «Рух нових сил».

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів колишній заступник генерального прокурора України, співзасновник партії «Рух нових сил» Давід Сакварелідзе.

«Звучала взаємна пропозиція, пропозиція від Віталія Кличка, якого ми особисто цінуємо і поважаємо. І Міхеїл вирішив звернутися до тих людей, до тих наших прихильників або симпатиків, які весь цей час боролися, боролися і будували партію «Руху нових сил» <...>. Реакція людей була непозитивною», — зазначив він.

За словами Сакварелідзе, прихильники політсили Саакашвілі негативно поставилися до пропозиції Кличка через те, що той перебував в альянсі з екс-президентом Петром Порошенком, проти якого вони «боролися».

Також він заявив, що найближчим часом їхня політсила оголосить, з ким партія братиме участь у парламентських виборах 2019 року, підкресливши, що політсила підтримує команду президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, 4 червня ввечері Кличко у відеозверненні у Facebook заявив, що партія «Удар Віталія Кличка» збирається брати участь у дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля політичній команді Саакашвілі. Кличко запропонував Саакашвілі стати головою партії «Удар». «Пропоную нашим партнерам йти разом. Я залишаюся лідером партії «Удар». А Саакашвілі пропоную стати головою партії», – сказав він.

7 червня з’явилася інформація, що ихайло Саакашвілі, ймовірно, відмовиться від пропозиції міського голови Києва Віталія Кличка стати головою партії «Удар».

Як відомо, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Раніше президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

Але зазначимо, що 29 травня екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.