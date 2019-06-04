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    «Удар» іде на вибори: Кличко запропонував Саакашвілі очолити партію

    • Розсилка
    «Удар» іде на вибори: Кличко запропонував Саакашвілі очолити партію

    Кличко залишається лідером партії «Удар»

    Партія «Удар Віталія Кличка» збирається брати участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об‘єднати зусилля політичній команді екс-президента Грузії, колишнього губернатора Одещини Михайла Саакашвілі.

    Про це Кличко заявив у відеозверненні, яке опублікував в соціальній мережі Facebook.

    «Україна отримала шанс на зміни. Після президентських виборів, а тепер - достроковими виборами парламенту. Ті демократичні сили, які керуються не власними амбіціями, а мають досвід практичної роботи і змін, повинні об’єднати свої зусилля. - Задля швидких і ефективних перетворень в країні», - відзначив Кличко.

    «Я бачив сьогодні звернення Михайла Саакашвілі, політичній силі якого створили перешкоди для участі у виборах. Тому я готовий підставити своє політичне плече. Переконаний, такий наш союз подвоїть зусилля заради перетворень в країні. І разом маємо план змін і людей, які здатні їх втілити», - сказав політик.

    Щодо вибору українського народу, який висловив високу підтримку новому президенту, Кличко зазначив, що «Удар» підтримає кроки з ефективного реформування держави, наближення України до європейського співтовариства і НАТО. Бо це завжди було програмними принципами політичної сили.

    «Удар» іде на дострокові парламентські вибори. І пропоную нашим партнерам іти разом. Я залишаюся лідером партії «Удар». А Михайлу Саакашвілі пропоную стати головою партії», - сказав Кличко.

    Також Кличко відзначив, що має ще багато зобов’язань перед киянами. 

    «Тому я залишаюся мером столиці, аби їх реалізувати. Так буде чесно і правильно», - резюмував мер Києва.

    Як відомо, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Раніше президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

    Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні. 

    Але зазначимо, що 29 травня екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.

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