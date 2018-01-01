Саакашвілі відмовився ходити на судові засідання щодо статусу біженця

Політик не бачить у них сенсу

Екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі більше не буде брати участі у засіданнях суду на розгляді апеляції на рішення про визнання законною відмови Державної міграційної служби надати йому статусу біженця. Про це він заявив під будівлею Київського апеляційного адміністративного суду. «Потреби подальшої



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Політик не бачить у них сенсу

Екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі більше не буде брати участі у засіданнях суду на розгляді апеляції на рішення про визнання законною відмови Державної міграційної служби надати йому статусу біженця. Про це він заявив під будівлею Київського апеляційного адміністративного суду.

«Потреби подальшої присутності я на цьому засіданні не бачу. Вони хочуть імітувати юридичну процедуру, тому залишаться мої юристи. Я також продовжую ходити в суди заради людей, які приходять підтримати мене. Але і вони радять мені не ходити на ці керовані згори засідання», - написав Саакашвілі на сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, суд відхиляє клопотання за клопотанням.

Нагадаємо також, що 26 січня Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Михайла Саакашвілі.

Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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