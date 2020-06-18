Саміт Східного партнерства відбудеться наступного року в Брюсселі



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Лідери Євросоюзу визначили п’ять довгострокових цілей політики Східного партнерства

Саміт Східного партнерства відбудеться у березні 2021 року в Брюсселі. На ньому затвердять п'ять довгострокових цілей політики Східного партнерства. Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час відео-пресконференції, що відбулася по закінченню відеоконференції лідерів Східного партнерства.

«Ми обговорили підготовку фізичного саміту, який ми організовуємо в Брюсселі в березні 2021, і визначили 5 пріоритетів над якими будемо працювати разом, для того, щоб підготуватися і прийняти в наступному році спільну декларацію», — повідомив Мішель.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен уточнила, що це за пріоритети.

«По-перше, ми хочемо сфокусованого на економіці партнерства, яке створює робочі місця, контакти між країнами і можливості для молоді. Друга тема — зміцнення державних інститутів, дотримання прав людини, гендерна рівність і верховенство права», — сказала вона.

Третій пріоритет — «партнерство, яке об’єднує».

«Ми повинні прийняти цифрову трансформацію, яку ми бачили під час пандемії і яка довела важливість діджіталізації. ЄС буде працювати з партнерами для модернізації відповідної інфраструктури», — зазначила президент Єврокомісії.

Четвертим пріоритетом була названа «стійкість» в контексті кліматичних змін і реакції на них.

Також Єврокомісія продовжить інформування про результати, які громадяни країн «Східного партнерства» отримують від співпраці з ЄС.

Додамо, що нинішня зустріч відбулася в відеоформаті через пандемію коронавірусу.