Польська депутатка закликала Єврокомісію до рішучої реакції у справі лобіювання «Північного потоку-2» в ЄС



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Nord Stream-2 загрожує енергетичній безпеці ЄС, – польська євродепутатка

«Газпром побудував цілу лобістську мережу в ЄС», – Анна Фотига

Польська євродепутатка Анна Фотига закликала Європейську комісію до рішучої реакції на лобіювання в Європейському Союзі з метою підтримки побудови Nord Stream 2 і критики анонсованих наступних американських санкцій. Про це повідомляє Польське радіо.

Євродепутатка Анна Фотиґа написала, що вона задоволена понадпартійною домовленістю у США у справі санкцій проти Nord Stream 2. Ексміністр закордонних справ Польщі підтвердила, що думка Європейського парламенту, Європейської комісії та більшості держав на тему шкоди цього політичного проекту є загальновідомою.

«Тим не менш, час від часу, в основному з Німеччини та Австрії, звучать голоси, які захищають російську гібридну зброю, якою фактично є газогін Nord Stream, які атакують американські дії і послаблюють волю для прийняття наступних, рішучих кроків з боку Євросоюзу», - написала вона.

Євродепутатка Анна Фотига підкреслила, що Єврокомісія повинна рішуче відповісти на найновіші брехливі голоси, що американські санкції є втручанням в енергетичну безпеку та суверенітет ЄС. Євродепутатка вважає, що Єврокомісія повинна наголосити, що навпаки, Nord Stream 2 загрожує енергетичній безпеці ЄС та втручається у суверенітет Спільноти.

Ексочільниця польської дипломатії теж написала, що Газпром побудував цілу лобістську мережу, у якій працюють також експосадовці Єврокомісії, використовуючи свої впливи та контакти. «Чи Єврокомісія, знаючи корупційну практику росіян, а також зв’язки керівництва Nord Stream 2 з екскомуністичними спеціальними службами Росії та Німеччини, вивчає діяльність лобістських компаній, пов’язаних з Nord Stream 2 та консалтингових і піар фірм, найнятих ними?» - запитує євродепутатка Анна Фотига Єврокомісію.

Вона попросила теж представити внесені до Реєстру прозорості лобістські заходи на підтримку Nord Stream 2, зокрема спрямовані проти євросоюзного Третього енергетичного пакету. «Чи Єврокомісія зробила всі зусилля, аби заблокувати тиск на процеси введення положень, що мають зупинити Nord Stream 2» – поцікавилася польська євродепутатка.

Нагадаємо, раніше британський парламентарій Деніел Кавчінскі заявив, що прагнення Німеччини завершити будівництво газопроводу «Північний потік-2» суперечить інтересам Європи і робить країну залежною від російського газу. Він закликав владу королівства приєднатися до США і поховати магістраль.

У сенаті США розглядають законопроєкт, який передбачає санкції за будь-які роботи і послуги, які прискорили б реалізацію проєкту. У тому числі мова йде про компанії, які могли б застрахувати роботу трубоукладача, а без страховки судно не має права працювати в датських водах. До цього звучали пропозиції ввести санкції для покупців газу, який поставлятиметься по «Північному потоку-2», якщо той все ж вдасться завершити.