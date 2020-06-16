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    HiTech

    Єврокомісія почала розслідування проти компанії Apple

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    <p>Якщо порушення з боку Apple буде підтверджено, Єврокомісія проведе поглиблене розслідування в пріоритетному порядку</p> - Єврокомісія почала розслідування проти компанії Apple

    Якщо порушення з боку Apple буде підтверджено, Єврокомісія проведе поглиблене розслідування в пріоритетному порядку

    Розслідування проти Apple відкрили на підставі скарг від музичного стримінгового сервісу та одного з продавців електронних та аудіокниг

    Європейська комісія почала антимонопольне розслідування щодо компанії Apple через можливе порушення правил ЄС при поширенні додатків через App Store.

    Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

    «Мобільні додатки кардинально змінили спосіб доступу до контенту. Apple встановлює правила розповсюдження програм для користувачів iPhone та iPad. Схоже, Apple отримала роль «контролера», коли йдеться про розповсюдження додатків і вмісту серед користувачів популярних пристроїв Apple. Ми повинні забезпечити, щоб правила Apple не спотворювали конкуренцію на ринках, де вона конкурує з іншими розробниками додатків. Тому я вирішила уважно вивчити правила Apple App Store на відповідність конкуренції в ЄС», - заявила виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з цифрового розвитку Маргрете Вестагер.

    Як зазначається, розслідування проти Apple відкрили на підставі скарг від музичного стримінгового сервісу Spotify та одного з продавців електронних та аудіокниг щодо обмеження конкуренції в галузі потокової передачі музики та електронних книг/аудіокниг.

    Єврокомісія розгляне два обмеження, які Apple прописує в угоді з розробниками. Перше - обов'язкове використання системи Apple Pay для поширення платного цифрового контенту. При цьому компанія стягує з розробників 30% комісійних від усіх зборів. Друге - обмеження здатності інформувати користувачів про альтернативні можливості покупки поза додатками, які зазвичай дешевше.

    Як наголошується у заяві, якщо порушення з боку Apple буде підтверджено, Єврокомісія проведе поглиблене розслідування в пріоритетному порядку.

    В офіційному повідомленні не уточнюється, які заходи можуть бути вжиті щодо Apple.

    Нагадаємо, компанія Apple 20 травня повідомила про запуск додатка, що дозволить відстежувати контакти хворих на коронавірус.

    У Німеччині в ніч на вівторок став доступний для скачування в Google Play Store і Apple Store офіційний додаток, який попереджає про можливу небезпеку заразитися коронавірусом.

    ЄС Єврокомісія Google розслідування Apple
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