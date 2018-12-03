САП гальмує справу «Трейд Коммодіті», бо ні з чим іти до суду - генерал-лейтенант Павловський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Я хочу, щоби були зняті всі звинувачення, а люди, які підписували підозру, вибачились», - сказав Ігор Павловський

За словами Павловського, справа у суді розсиплеться

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не володіє доказами нанесення державі збитків під час закупівлі міністерством оборони пального у компанії «Трейд Коммодіті» та намагається поновити розслідування. Про це розповів заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Ігор Павловський в інтерв’ю «Лівому берегу».

За словами Павловського, справа у суді розсиплеться. «Запитайте їх: а чому ж ви, хлопці, бездоказово поливали брудом невинних людей? Тому шукають, як справу «підвісити». Щоби вона ще довго не потрапила до суду», - заявив заступник міністра.

Заступник міністра оборони розповів, що з осені 2017 року, коли САП оголосила йому підозру, слідчих дій з ним не проводили.

«За рік жодних слідчих дій, жодного допиту НАБУ та САП зі мною не провела. Мої адвокати письмово зверталися до детективів і прокурорів: прочитайте матеріали цього кримінального провадження і скажіть, у чому полягає склад злочину, у чому винуватий Павловський? У мене складається таке враження, що цю справу замовили. Хотілося б з’ясувати – хто», - зазначив Ігор Павловський.

Він зауважив, що слідчі Національного антикорупційного бюро України порушили кримінальне провадження за заявою народного депутата Тетяни Чорновол, що взагалі не стосувалася контрактів на постачання пального, а також на підставі сфабрикованого акту перевірки Державної аудиторської служби стосовно коливання та зміни цін на ринку нафтопродуктів.

«Я хочу, щоби були зняті всі звинувачення, а люди, які підписували підозру, вибачились. Це нормально, по-чоловічому: помилилися – треба вибачитись. А зараз вони намагаються вести якусь некрасиву гру, свідомо затягуючи розслідування», - додав Ігор Павловський.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконним і необґрунтованим і скасував вимогу Державної аудиторської служби, на підставі якої Спеціалізована антикорупційна прокуратура у жовтні 2017 року звинуватила посадових осіб Міністерства оборони у завданні державі збитків при закупівлі палива в компанії «Трейд Коммодіті». За інформацією адвокатів фігурантів справи, САП вирішила поновити слідство.