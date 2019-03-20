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    САП викликала Лещенка до суду по справі Труханова

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    Нардеп Сергій Лещенко - САП викликала Лещенка до суду по справі Труханова
    Нардеп Сергій Лещенко

    За словами Холодницького, час для прибуття до суду нардеп може вбрати сам у зазначений період

    Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав народному депутату Сергію Лещенку лист із проханням прибути до Одеси на засідання суду у справі мера Геннадія Труханова. Відповідне запрошення Лещенко отримав під час засідання Комітету Верховної Ради питань запобігання і протидії корупції, повідомляє УНН.

    «Я би хотів, користуючись можливістю, для користі нашої роботи запросити пана Лещенка з'явитися до Малиновського районного суду міста Одеси в період із 27 по 29 березня по справі обвинувачень Труханова... Я надіслав цей лист, а зараз передаю особисто пану Лещенку. Пан Лещенко заявлений як свідок», - зазначив Холодницький.

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    За його словами, час для прибуття до суду нардеп може вбрати сам у зазначений період.

    При цьому Холодницький повідомив журналістам, що на наступному тижні розпочинається «тритижневий квест» з приводу справи щодо купівлі заводу «Краян», у якій фігурує Труханов.

    Зазначимо, Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу «Краян».

    Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру меру Одеси Геннадію Труханову, якого звинувачують у декларуванні недостовірної інформації. 

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