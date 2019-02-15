Міськголова Одеси Труханов анулював свій російський паспорт через суд



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Мер Одеси заявив суду, що має громадянство України

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який є фігурантом справи про привласнення 185 млн грн бюджетних коштів, у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина Росії. Про наявність у Труханова російського паспорта неодноразово стверджували журналісти.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на рішення Сергієво-Посадського суду Московської області від 13 вересня 2017 року.

Суд, за позовом самого Труханова, визнав незаконними рішення про видачу йому російських паспортів та недійсними самі документи.

Мер Одеси заявив суду, що має громадянство України і нібито ніколи не звертався за російським.

Труханов каже, що про свій паспорт РФ дізнався з мережі інтернет, ініціював перевірку, і виявив, що на його ім’я був виданий паспорт, який пізніше двічі замінювали.

Російське МВС визнало, що перший документ Труханову видали безпідставно, а отже, й усі наступні процедури не були законними.

«Наявність паспорта громадянина РФ порушує права і законні інтереси Труханова Г. Л., як громадянина України, що займає пост мера Одеси», — йшлося у зверненні до суду представника Труханова.

Суд встановив, що паспорт Труханову видали на основі паспорта СРСР, при цьому громадянином Росії він не є, на її території не зареєстрований.

Як повідомляє одеське місцеве видання «Думская», під час засідання у Малиновському райсуді міста у справі Труханова обвинувачення оголосило інформацію про анулювання паспортів міськголови Одеси, зазначивши, що отримало відповіді державних органів РФ на відповідний запит.

За інформацією російських установ, на прізвище та ім'я Труханова дійсно видавалися паспорти Російської Федерації. Перший свій паспорт він отримав у 2002 році в Дагестані, другий — в 2003-му в місті Сергієв Посад Московської області. У 2011-му він звернувся в російські державні структури з проханням замінити перший документ у зв'язку з досягненням 45 років.

Нагадаємо, за версією НАБУ, яка спирається на записи, зроблені у кабінеті Холодницького, прокурор і його заступник Володимир Кривенко обговорювали справу міського голови Одеси Геннадія Труханова. Під час розмови Холодницький нібито наказав Кривенку не проводити активні слідчі дії щодо певних фігурантів справи. Насамкінець Холодницький нібито наказав заступнику не притягати Труханова до кримінальної відповідальності й спотворити зміст документів у цій справі.

Детективи НАБУ від листопада 2016 року розслідують справу, де фігурує Труханов, а також пов'язані з ним чиновники Одеської міськради й бізнесмени. За версією Бюро, вони причетні до схеми, яка завдала значних збитків місцевому бюджету Одеси. У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала за 185 млн грн будівлю заводу «Краян» у приватної компанії, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс за 11,5 млн грн.

Корівник САП запевняє, що на його підлеглих тиснуть під час розгляду справи в Одесі.

«Про моменти тиску вони мені доповідали в телефонному режимі, а саме про надмірну кількість невідомих осіб у приміщенні суду й поза ним. Прокурори САП це не спецназівці зі зброєю, і я дійсно переймаюсь їхньою безпекою. Я волію зробити все, щоб запобігти негативним проявам, ніж потім розводити руками зі словами «Як це сталось!», - зазначає Холодницький.