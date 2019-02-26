Справа Труханова: суд завершив дослідження останнього речового доказу



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Міський голова Одеси Геннадій Труханов

Було заслухано вилучений під час одного з обшуків у департаменті комунальної власності міськради системний блок

Суд Одеси завершив дослідження останнього речового доказу, наданого САП та НАБУ, у справі мера Одеси Геннадія Труханова та продовжив допити свідків з боку звинувачення.

Було заслухано вилучений під час одного з обшуків у департаменті комунальної власності міськради системний блок.

У залі суду фахівець НАБУ з комп’ютерних технологій Євген Пронін досліджував його функціонування за допомогою спеціального пристрою.

Головуючий на процесі Сергій Черевко зазначив, що судова колегія заслухала позиції сторін захисту та звинувачення про проведення допиту свідка звинувачення Олени Фоменко у режимі відеоконференції і винесла рішення – відхилити клопотання.

Нагадаємо, за версією НАБУ, яка спирається на записи, зроблені у кабінеті Холодницького, прокурор і його заступник Володимир Кривенко обговорювали справу міського голови Одеси Геннадія Труханова. Під час розмови Холодницький нібито наказав Кривенку не проводити активні слідчі дії щодо певних фігурантів справи. Насамкінець Холодницький нібито наказав заступнику не притягати Труханова до кримінальної відповідальності й спотворити зміст документів у цій справі.

Детективи НАБУ від листопада 2016 року розслідують справу, де фігурує Труханов, а також пов'язані з ним чиновники Одеської міськради й бізнесмени. За версією Бюро, вони причетні до схеми, яка завдала значних збитків місцевому бюджету Одеси. У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала за 185 млн грн будівлю заводу «Краян» у приватної компанії, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс за 11,5 млн грн.

Корівник САП запевняє, що на його підлеглих тиснуть під час розгляду справи в Одесі.

«Про моменти тиску вони мені доповідали в телефонному режимі, а саме про надмірну кількість невідомих осіб у приміщенні суду й поза ним. Прокурори САП це не спецназівці зі зброєю, і я дійсно переймаюсь їхньою безпекою. Я волію зробити все, щоб запобігти негативним проявам, ніж потім розводити руками зі словами «Як це сталось!», - зазначає Холодницький.

Джерело: Укрінформ