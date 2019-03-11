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    Антикорупційна прокуратура оголосила Труханову підозру

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    <span>Підозру оголосили меру Одеси Геннадію Труханову&nbsp;</span> - Антикорупційна прокуратура оголосила Труханову підозру
    Підозру оголосили меру Одеси Геннадію Труханову 

    Мера Одеси звинувачують у декларуванні недостовірної інформації

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру меру Одеси Геннадію Труханову, якого звинувачують у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє прес-служба САП.

    Повідомляється, що підозру Труханову вручив Назар Холодницький.

    Зазначимо, що у січні в інтерв’ю «Главкому» керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що до Великодня цілком можливо отримати вирок у справі Труханова. 

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    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро у рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. У бюро нагадали, що Одеський міський голова обвинувачується у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету. Справа стосовно нього слухається у Малиновському районному суді Одеси.

    У вересні 2016 мерія Одеси придбала у приватної структури будівля, яке раніше належало ДП «Завод «Краян», за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії гроші «продавець» намагався перерахувати фіктивної компанії, керівник якої знаходиться в зоні АТО.

    У справі фігурують 8 осіб, зокрема, чинний мер Одеси Геннадій Труханов, якому зараз за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

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