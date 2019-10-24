САП зареєструвала провадження щодо депутата Медяника
САП перевірить можливе втручання в роботу прокуратури Медяника
САП зареєструвала кримінальне провадження щодо народного депутата від партії «Слуга народу» В'ячеслав Медяника.
Про це заявив голова САП Назар Холодницький в ефірі «Право на владу».
Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.
«По пану Медянику у нас дійсно надійшла заява про злочин. Таке провадження зареєстровано», - заявив Холодницький.
Як повідомлялось, Генеральна прокуратура перевірить можливе втручання в роботу прокуратури Медяника.
До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.
Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).
При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАЗК документ вже є. Там зазначено, що у Медяника п'ятеро дітей (від двох шлюбів, - ред.), А в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв.м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.
Цікаво, що все рухоме і нерухоме майно, яке зазначено в документі, було придбане саме в 2018 році.