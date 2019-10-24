САП зареєструвала провадження щодо депутата Медяника



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Нардеп від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник

САП перевірить можливе втручання в роботу прокуратури Медяника

САП зареєструвала кримінальне провадження щодо народного депутата від партії «Слуга народу» В'ячеслав Медяника.

Про це заявив голова САП Назар Холодницький в ефірі «Право на владу».

Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.

«По пану Медянику у нас дійсно надійшла заява про злочин. Таке провадження зареєстровано», - заявив Холодницький.

Як повідомлялось, Генеральна прокуратура перевірить можливе втручання в роботу прокуратури Медяника.

До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.

Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).

При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАЗК документ вже є. Там зазначено, що у Медяника п'ятеро дітей (від двох шлюбів, - ред.), А в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв.м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.

Цікаво, що все рухоме і нерухоме майно, яке зазначено в документі, було придбане саме в 2018 році.

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