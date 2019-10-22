Скандал у фінансовому комітеті парламенту. Список «слуг», яких перевірять на детекторі брехні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У президентській політсилі назріває розкол?

В Офісі президента збираються з'ясувати, чи брали депутати монобільшості гроші за «правильне» рішення

Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

«Комітет Верховної Ради з фінансів і податків провалив закон про знищення «дійної корови» одного з найбільш одіозних депутатів багатьох скликань, «хрещеного батька» Тендерної палати Антона Яценка. Виявилося, що лише п'ятеро членів комітету від Слуги народу хочуть знищити монополію Яценка, - написав колишній депутат Сергій Лещенко.

Екснардеп у своєму Telegram-каналі і уточнив, що основу «опозиції» реформі складають люди, близькі до олігарха Ігоря Коломойського, а саме – Олександр Дубінський і Ольга Василевська. Екснардеп зазначив, що сам Яценко в минулому скликанні Ради входив у близьку до Коломойського групу «Відродження», а в цьому скликанні входить в аналогічну групу Коломойського-Палиці «За майбутнє».

«Керівництво фракції «Слуга народу» підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів «прикурили» за $30 тис. за відмову знищувати цей схематоз. Банкова зажадала провести детектор брехні серед 11 депутатів. І, що цікаво, головним противником проведення детектора брехні виступив депутат... Дубінський з підгрупи Коломойського в «Слузі народу», - додав Лещенко.

Проти змін у законодавство проголосували:

Аллахвердієва Ірина

Василевська-Смаглюк Ольга

Володіна Дар'я

Діденко Юлія

Дубінський Олександр

Кінзбурська Вікторія

Ковальов Олексій

Колісник Анна

Леонов Олексій

Ляшенко Анастасія

Петруняк Євген

Ще два депутати не голосували за інших причин:

Елла Рєпіна - не було на засіданні

Андрій Холодів - відмовився голосувати нібито через конфлікт з головою комітету.

У свою чергу голова комітету Данило Гетьманцев публічно заявив про розчарування колегами з «Слуги народу» і натякнув на партійні санкції.

«Підтверджую: нам не вдалося підтримати законопроєкт. За нього проголосували у повному складі представники фракції «Голос». «Слуги народу» дали лише 5 голосів. Дякуємо колегам за їхню позицію. Інші члени фракції проголосували проти або утрималися. Вважаю це рішення помилкою, яку складно пояснити. Наша фракція проходить випробування, які не кожному депутату пройти під силу. Переконаний, що перемагає не той, хто помиляється, а той, хто робить правильні висновки зі своїх помилок і виправляє їх. Впевнений, фракція такі висновки зробить і виправить помилки. Не просто впевнений - знаю. Говорив щодо цього з Давидом Арахамією», - написав він у Facebook.

Читайте також: «Слуг народу» зіпсувало питання Антона Яценка