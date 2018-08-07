Саудівська Аравія скасувала авіарейси до Торонто після заклику Канади звільнити активістів



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У травні в Саудівській Аравії арештували активістів, які виступали за права жінок

Також Саудівська Аравія скасувала всі торгові зв'язки з Канадою

Державна авіакомпанії Саудівської Аравії призупинила прямі рейси до Торонто після того, як Канада закликала звільнити затриманих раніше громадських активістів, які виступали за права жінок.

Про це повідомляє BBC.

До цього Саудівська Аравія відкликала свого посла з Канади та оголосила посла Канади персоною нон грата.

Також королівство заморозить усі нові торгові та інвестиційні транзакції з Канадою, залишаючи право вжити й інших заходів.

Тоді у МЗС королівства заявили, що таке рішення стало відповіддю на «втручання у внутрішні справи Саудівської Аравії, яке суперечить міжнародним нормам і порушує принцип суверенітету».

Міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що вона глибоко стурбована висилкою дипломата, але додала, що «Канада завжди буде захищати права людини, включно з правами жінок та свободою вираження поглядів у всьому світі.»

Нещодавно глава МЗС Канади Христя Фріланд закликала владу Саудівської Аравії звільнити затриманих раніше громадських активістів.

У травні в Саудівській Аравії арештували активістів, які виступали за права жінок.