Савченко накричала на суддю



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Надія Савченко емоційно відреагувала на слова судді

Ви не можете судити людей без присутності їхніх адвокатів!, - нардеп

Народний депутат Надія Савченко сьогодні під час судового засідання у своїй справі накричала на суддю. Так вона емоційно висловила своє обурення та незгоду із тим, що її та Володимир Рубана хочуть судити без присутності захисників.

«Ви не можете судити людей без присутності їхніх адвокатів!», - голосно заявила Савченко.

Нардеп підкреслила, що один з її адвокатів Олександр Шадрін був повідомлений неналежним чином про проведення засідання.

Крім того, адвокат Савченко Андрій Левковець зауважив, що суддя систематично неправильно називає його прізвище, виправив його, попросив надалі правильно називати прізвище, а також зробив припущення, що суддя припускався помилки навмисно, аби створити підґрунтя для фальсифікацій.

Як повідомлялось, Савченко скаржилась, що у матеріали її справи «випадково» залетіли 11 зайвих сторінок.

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