Савченко: У матеріали справи «випадково» залетіли 11 зайвих сторінок



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Надія Савченко сьогодні на засіданні суду

Нардеп вимагає, щоб засідання у її справі транслювали на YouTube

Народний депутат Надія Савченко вимагає, щоб засідання суду у її справі відбувалися відкрито та транслювалися на Youtube. Таку вимогу вона оголосила сьогодні під час засідання Шевченківського суду.

«Я нагадаю суду що під час процесів, які проводили наді мною, одного разу суддю зловили за руку на тому, щоб він фабрикував справу. Ми маємо право перевіряти перед кожним засіданням матеріалів справи, щоб у них не залітали випадково 11 зайвих сторінок», - сказала вона.

За словами адвоката Савченко Андрія Левковця, у сторони захисту не завжди є можливість ознайомлюватися із матеріалами провадження.

І сама Савченко, і її захисник, вимагають забезпечити трансляцію засідання на Youtube. Наразі суддя оголосив про коротку перерву для надання такої технічної можливості.

На сьогоднішньому засіданні Савченко перебувала в «акваріумі» для підсудних разом із Володимиром Рубаном.

Вчора на сторінці Facebook Савченко з'явився допис про те, що на засідання не допустили її захисників.