СБУ блокувала ботоферму російських агітаторів

На Дніпропетровщині російський агент закликав до фізичного знищення міфічних «українських фашистів» і просував ідеї «руського миру»

Агітатори «руського миру» поширювали антиукраїнські матеріали, виправдовуючи російську збройну агресію проти нашої країни

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили і припинили деструктивну діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Задокументовано, що за завданням російських кураторів зловмисники скоординовано поширювали у соцмережах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу нашої країни, розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

«Так, на Дніпропетровщині оперативники спецслужби встановили особу, уродженця Донецька, який розповсюджував матеріали на підтримку анексії АР Крим та окупації ОРДЛО, закликав до фізичного знищення міфічних «українських фашистів» і просував ідеї «руського миру». Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання інтернет-агітатора вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності», - йдеться в повідомленні.

На Херсонщині правоохоронці викрили на розповсюдженні деструктивного контенту мешканця міста Олешки. За даними досудового слідства, чоловік поширював в одній із заборонених соцмереж антиукраїнські матеріали, виправдовував російську збройну агресію проти нашої країни, а також закликав до відокремлення центральних, південних і східних областей з їх приєднанням до Росії.

Агітатор з міста Берегово на Закарпатті, як встановила СБУ, створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.

У Полтавській області кіберфахівці СБ України припинили діяльність інтернет-агітаторки, яка на персональній сторінці у забороненій соцмережі розміщувала публікації з пропагандою сепаратизму та закликами до змін меж території України. Мешканка міста Горішні Плавні брала активну участь у діяльності більше ніж 20 спільнот антиукраїнського спрямування, які охоплювали аудиторію понад 100 тисяч користувачів.

«Кіберфахівці відзначають, що активізація мережі інтернет-агітаторів збігається з так званими «тарифними протестами». Встановлено, що на замовлення іноземних кураторів фігуранти підбурювали користувачів соцмереж до участі в акціях протесту та порушення громадського спокою», - повідомили у Службі.

Наразі дії зловмисників кваліфіковано за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Слідчі органів безпеки оголосили їм про підозру.

Тривають слідчі дії.