Найкращий вихід для українського народу – відставка президента і проведення дострокових виборів

Серце кров’ю обливається, коли бачиш як «зелена» влада перетворює на попіл все, до чого торкається. У тому числі і СБУ

Про СБУ

З початком російсько-української війни Служба Безпеки України припинила бути філією російської «спецури» та почала процес активного становлення як українська національна спецслужба.

Тисячі офіцерів-патріотів розпочали жертовну боротьбу проти російської агресіії проводячи сотні спеціальних операцій по захисту державності та територіальної цілісності нашої Держави.

Було багато перемог, були болючі втрати і поразки, доволі часто спецопераціі проводилися на рівні найкращих спецслужб світу...

Знаю про це не зі слів «когось», бо деколи українські добровольці були (та й зараз є) безпосередніми учасниками таких дій... І мені неодноразово приходилося «давати добро» та впливати на ті чи інші процеси, співдіючи з побратимами із СБУ.

Звичайно, в діяльності Служби було завжди багато помилок і недоліків. Так буває, коли величезна спеціальна структура розвивається та діє, а до того ж, у її діяльність часто втручається політиканство...

Але, у мене ніколи не було сумнівів у патріотичності та професійності керівництва Служби. Такі Генерали як Василь Грицак, Віталій Маліков та інші Офіцери – мої Брати по зброї – гідно керували Службою та можуть чесно дивитися в очі українцям...

Тепер же серце кров’ю обливається, коли бачиш як «зелена» влада перетворює на попіл все, до чого торкається. У тому числі йдеться і про Службу Безпеки України...

Крайні події з кримінальними «розборками» всередині Служби, за участі представників різних «фінансово-поточних кланів», розставили всі крапки над «і».

Тепер всім стало зрозуміло, що «дивна» кадрова політика Зеленського і Баканова, коли на переважну більшість вищих посад в СБУ призначались люди, які не мали жодного стосунку до Війни за Незалежність; коли звання «бригадний генерал» давалося за «вєрноподаннєчество» та вміння «збивати бабло», а не за заслуги перед Батьківщиною чи професійне й якісне керування підрозділами Служби,.. що «злиття» ворогу спецоперації українських спецслужб по «вагнерівцях» тощо – все це було тільки початком спроби ліквідації СБУ як одного із найважливіших чинників у захисті Держави під час Війни за Незалежність.

І це – безпосередня зона відповідальності Володимира Зеленського. Навіть, не Баканова...

Бо це не «тарифи», не «велике крадівництво», не «какаяразніца»...

Це удар по основах державності України.

Вважаю, що негайно по факту «замовлення вбивства» одними офіцерами СБУ інших має бути скликане екстрене засідання РНБО, проведене закрите засідання комітету Верховної Ради з питань Національної безпеки, оборони і розвідки, відправлений у відставку лейтенант Баканов тощо.

Але, наголошу, це все наслідок керування Державою людини, яка нездатна це робити. Тому, найкращий вихід для всього українського народу – це відставка Президента України та проведення дострокових президентських виборів.

Та щоб прийняти таке важливе для Держави рішення, Володимиру Зеленському треба мати сміливість, честь і гідність...

P.S. Беззаперечно, що і зараз у Службі Безпеки України переважна більшість гідних Офіцерів, які з честю виконують свій обов’язок. Але, при такому керівництві, ефективність їх діяльності зведена до мінімуму...

Джерело: блог Дмитра Яроша

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