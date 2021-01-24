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    «Злочин путінського режиму не має терміну давності»: Порошенко вшанував жертв обстрілів Маріуполя

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    <p>Нагадаємо, що шість років тому Бойовики&nbsp;&laquo;ДНР&raquo;&nbsp;завдали артилерійського удару по місту з систем залпового вогню БМ-21&nbsp;&laquo;Град&raquo;&nbsp;та&nbsp;&laquo;Ураган&raquo;</p> - «Злочин путінського режиму не має терміну давності»: Порошенко вшанував жертв обстрілів Маріуполя

    Нагадаємо, що шість років тому Бойовики «ДНР» завдали артилерійського удару по місту з систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган»

    Фото з відкритих джерел

    Тодішній президент Петро Порошенко своїм указом проголосив 25 січня 2015 року днем жалоби

    У шості роковини теракту у Маріуполі вшановуємо пам’ять безневинних жертв російської агресії. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

    Саме у цей день, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону «Східний», школи, дитячі садочки. Загинуло 29 людей, у тому числі діти, 92 отримали поранення.

    «Це – черговий злочин путінського режиму, злочин проти людяності, і він не має терміну давності. А вбивцям не уникнути відповідальності», – заявив Порошенко.

    Нагадаємо, що шість років тому Бойовики «ДНР» завдали артилерійського удару по місту з систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган».

    Ракети гатили по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон «Східний») та прилеглому селищу Виноградне Волноваського району.

    Жертвами обстрілу стали 30 осіб, з них двоє дітей, ще 108 – було поранено. Пошкоджено 30 житлових будинків, сім закладів освіти, інфраструктурні об’єкти. Призупинив роботу металургійний комбінат «Азовсталь».

    Тодішній президент Петро Порошенко своїм указом проголосив 25 січня 2015 року днем жалоби. У червні 2015 року у місті встановили пам’ятник жертвам обстрілу.

    Пізніше СБУ довела, що житловий район обстріляли проросійські найманці з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.

    Теги: Петро Порошенко СБУ ДНР діти президент злочин ураган памятник
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