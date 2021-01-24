«Злочин путінського режиму не має терміну давності»: Порошенко вшанував жертв обстрілів Маріуполя

Нагадаємо, що шість років тому Бойовики «ДНР» завдали артилерійського удару по місту з систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган»

Тодішній президент Петро Порошенко своїм указом проголосив 25 січня 2015 року днем жалоби

У шості роковини теракту у Маріуполі вшановуємо пам’ять безневинних жертв російської агресії. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

Саме у цей день, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону «Східний», школи, дитячі садочки. Загинуло 29 людей, у тому числі діти, 92 отримали поранення.

«Це – черговий злочин путінського режиму, злочин проти людяності, і він не має терміну давності. А вбивцям не уникнути відповідальності», – заявив Порошенко.

Нагадаємо, що шість років тому Бойовики «ДНР» завдали артилерійського удару по місту з систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган».

Ракети гатили по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон «Східний») та прилеглому селищу Виноградне Волноваського району.

Жертвами обстрілу стали 30 осіб, з них двоє дітей, ще 108 – було поранено. Пошкоджено 30 житлових будинків, сім закладів освіти, інфраструктурні об’єкти. Призупинив роботу металургійний комбінат «Азовсталь».

Тодішній президент Петро Порошенко своїм указом проголосив 25 січня 2015 року днем жалоби. У червні 2015 року у місті встановили пам’ятник жертвам обстрілу.

Пізніше СБУ довела, що житловий район обстріляли проросійські найманці з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.