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    СБУ блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до окупованих районів Луганщини

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    СБУ блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до окупованих районів Луганщини
    Фото: Пресцентр СБУ

    Мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси

    Співробітники Служби безпеки України блокували механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганської області та у зворотному напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси. Транспортний маршрут пролягав через територію РФ до тимчасово окупованої території Луганської області. Перетин державного кордону здійснювався у тимчасово непідконтрольних українською владою пунктах пропуску.

    До протиправної діяльності ділок залучив двох жителів Харкова як «диспетчерів» автобусних рейсів.

    Під час санкціонованих слідчих дій у житлових приміщеннях фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

    Фото: Пресцентр СБУ
    Фото: Пресцентр СБУ

    Наразі слідчими СБУ двом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

    Заходи з викриття та блокування протиправних дій проводились співробітниками Управління СБУ в Одеській області та Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

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