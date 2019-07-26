СБУ блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до окупованих районів Луганщини



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Фото: Пресцентр СБУ

Мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси

Співробітники Служби безпеки України блокували механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганської області та у зворотному напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси. Транспортний маршрут пролягав через територію РФ до тимчасово окупованої території Луганської області. Перетин державного кордону здійснювався у тимчасово непідконтрольних українською владою пунктах пропуску.

До протиправної діяльності ділок залучив двох жителів Харкова як «диспетчерів» автобусних рейсів.

Під час санкціонованих слідчих дій у житлових приміщеннях фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Фото: Пресцентр СБУ

Наразі слідчими СБУ двом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Заходи з викриття та блокування протиправних дій проводились співробітниками Управління СБУ в Одеській області та Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.