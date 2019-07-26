Історії із затриманням російського судна залишила недобрий присмак
Суспільство має знати правду, тоді до влади буде довіра.
Що це було?
Недобрий присмак залишився від історії із затриманням/звільненням російського судна.
Перше - якщо підстави були і затримали правомірно, то треба було тримати до кінця, і судно, і екіпаж, щоб завершити справу судом і вироком.
Друге - якщо росіян звільнили під тиском з боку Путіна чи когось із партнерів, тоді це прояв слабкості української влади й нею, слабкістю, будуть і надалі користатися.
Третє - якщо рішення про звільнення було прийняте як прояв сили і доброї волі України в розрахунку на звільнення Росією наших моряків чи на якісь інші кроки Кремля з деескалації воєнної агресії - тоді про це треба було заявити публічно.
Четверте - якщо підстав для затримання судна не було, тоді хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість?
Суспільство має знати правду, тоді до влади буде довіра.