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    Думки вголос

    Історії із затриманням російського судна залишила недобрий присмак

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Якщо підстав для затримання судна не було, тоді хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість? - Історії із затриманням російського судна залишила недобрий присмак
    Якщо підстав для затримання судна не було, тоді хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість?

    Суспільство має знати правду, тоді до влади буде довіра.

    Що це було?

    Недобрий присмак залишився від історії із затриманням/звільненням російського судна.

    Перше - якщо підстави були і затримали правомірно, то треба було тримати до кінця, і судно, і екіпаж, щоб завершити справу судом і вироком.

    Друге - якщо росіян звільнили під тиском з боку Путіна чи когось із партнерів, тоді це прояв слабкості української влади й нею, слабкістю, будуть і надалі користатися.

    Третє - якщо рішення про звільнення було прийняте як прояв сили і доброї волі України в розрахунку на звільнення Росією наших моряків чи на якісь інші кроки Кремля з деескалації воєнної агресії - тоді про це треба було заявити публічно.

    Четверте - якщо підстав для затримання судна не було, тоді хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість?

    Суспільство має знати правду, тоді до влади буде довіра.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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