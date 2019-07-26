Історії із затриманням російського судна залишила недобрий присмак

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо підстав для затримання судна не було, тоді хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість?

Суспільство має знати правду, тоді до влади буде довіра.

Що це було?

Недобрий присмак залишився від історії із затриманням/звільненням російського судна.

Перше - якщо підстави були і затримали правомірно, то треба було тримати до кінця, і судно, і екіпаж, щоб завершити справу судом і вироком.

Друге - якщо росіян звільнили під тиском з боку Путіна чи когось із партнерів, тоді це прояв слабкості української влади й нею, слабкістю, будуть і надалі користатися.

Третє - якщо рішення про звільнення було прийняте як прояв сили і доброї волі України в розрахунку на звільнення Росією наших моряків чи на якісь інші кроки Кремля з деескалації воєнної агресії - тоді про це треба було заявити публічно.

Четверте - якщо підстав для затримання судна не було, тоді хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість?

Суспільство має знати правду, тоді до влади буде довіра.

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