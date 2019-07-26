В Азовському морі росіяни провокують Морську охорону Держприкордонслужби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Випадки провокативної поведінки російського корабля зафіксовані в Маріупольському районі Азовського моря Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

Упродовж двох діб після 21.00 корабель Берегової охорони ФСБ РФ освітлює променем зеленого кольору українські катери

В штабі ООС заявили про провокативні дії Берегової охорони ФСБ РФ в водах Азовського моря.

Про це повідомляється 26 липня на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Упродовж двох діб, приблизно в однакові часові періоди, після 21.00, в Маріупольському районі Азовського моря тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони зі складу Об’єднаних сил спостерігають незвичне явище. З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви, відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору», - заявили в штабі ООС.

Зазначається, що ці дії корабля Берегової охорони ФСБ РФ тривають по декілька хвилин.

«Шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано. Однак, беручи до уваги, що подібні явища мали місце на лінії розмежування на суходолі, вжито відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу», - говориться у повідомленні.

За даним фактом повідомлено територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ.

Раніше повідомлялося, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.