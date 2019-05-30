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    СБУ: Грицак із понеділка у відпустці, його обов’язки виконує Баканов

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    <p>Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов</p> - СБУ: Грицак із понеділка у відпустці, його обов’язки виконує Баканов

    Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов

    Фото: Главком

    Коли Грицак планує повернутися з відпустки, в спецслужбі не уточнили

    Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов із понеділка тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України, Василь Грицак перебуває у відпустці.

    Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в спецслужбі.

    «З понеділка Грицак перебуває у відпустці. Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ – Баканов», - сказали в СБУ в середу.

    При цьому співрозмовник агентства нагадав, що за процедурою перший заступник призначається т.в.о. на час перебування глави служби у відпустці.

    Коли Грицак планує повернутися з відпустки, в спецслужбі не уточнили.

    Раніше повідомлялося, що першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського. 

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