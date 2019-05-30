СБУ: Грицак із понеділка у відпустці, його обов’язки виконує Баканов



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Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов Фото: Главком

Коли Грицак планує повернутися з відпустки, в спецслужбі не уточнили

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов із понеділка тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України, Василь Грицак перебуває у відпустці.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в спецслужбі.

«З понеділка Грицак перебуває у відпустці. Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ – Баканов», - сказали в СБУ в середу.

При цьому співрозмовник агентства нагадав, що за процедурою перший заступник призначається т.в.о. на час перебування глави служби у відпустці.

Коли Грицак планує повернутися з відпустки, в спецслужбі не уточнили.

Раніше повідомлялося, що першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.