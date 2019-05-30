СБУ: Грицак із понеділка у відпустці, його обов’язки виконує Баканов
Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов
Коли Грицак планує повернутися з відпустки, в спецслужбі не уточнили
Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов із понеділка тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України, Василь Грицак перебуває у відпустці.
Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в спецслужбі.
«З понеділка Грицак перебуває у відпустці. Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ – Баканов», - сказали в СБУ в середу.
При цьому співрозмовник агентства нагадав, що за процедурою перший заступник призначається т.в.о. на час перебування глави служби у відпустці.
Коли Грицак планує повернутися з відпустки, в спецслужбі не уточнили.
Раніше повідомлялося, що першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.