Новий керівник СБУ. Досьє на Івана Баканова

Іван Баканов став першим заступником голови Служби безпеки України Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Засновник «95 Кварталу» – перший заступник голови СБУ… Зеленський про друзів не забуває

Довгоочікувані перші призначення президента Володимира Зеленського, який два дні тому присягнув народу України, тривають. Першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Зеленського. Відповідний указ з’явився на сайті Адміністрації президента.

Фактично Баканов став тимчасовим керівником української спецслужби. Як відомо, два дні тому Василь Грицак написав заяву про звільнення. «В установленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення з займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ і членами команди, які пліч-о-пліч зі мною встали на захист України у найважчі дні російської збройної агресії», - йдеться в заяві Грицака.

Президент не має повноважень призначити нового очільника СБУ – його кандидатуру має затвердити Верховна Рада, яку своїм вчорашнім указом Зеленський розпустив. Тому до призначення повноправного голови СБУ відомством керуватиме Іван Баканов – найближчий друг дитинства у статусі першого заступника керівника.

За даними деяких джерел, у Зеленського планують, що головою СБУ стане Андрій Кмита - який за часів керівництва Службою Валерія Хорошковського обіймав посаду голови Департаменту контррозвідувального захисту економіки і вважався наближеною до Хорошковського людиною; начальником служби зовнішньої розвідки буде призначений нардеп-мільйонер з «Батьківщини» Владислав Бухарєв. Однак поки у Верховній Раді немає голосів, керуватиме СБУ Іван Баканов.

Іван Баканов (крайній праворуч) – найближчий друг дитинства Володимира Зеленського

45-річний Баканов родом із Кривого Рогу. Освіту отримав в Академії праці, соціальних відносин та туризму, а от у якому місті – інформація різниться. Вікіпедія стверджує, що у Москві, низка інших ЗМІ, - що у Києві. Однак, за інформацією з достовірних джерел «Главкома», Баканов має дві вищі освіти. Першу здобув у Криворізькому економічному інституті Київського економічного університету ім. Гетьмана – це той самий виш, який закінчив Зеленський, щоправда, на два роки пізніше. Другу освіту Баканов отримував теж у КНЕУ ім. Гетьмана, однак уже в столиці.

Одружений з Оксаною Лазаренко, має двох синів: Артура, який теж закінчив КНЕУ ім. Гетьмана, та Степана.

Саме на ім’я Баканова з 2013 року зареєстровані ТОВ «Квартал 95» та ТОВ «Студія Квартал-95». Згідно з даними системи Youcontrol, засновником є кіпрська офшорна компанія «Грін Фемілі ЛТД» (Green Family Ltd), якою керує повна тезка дружини Баканова разом з Мариною Разомова-Георгіу.

Крім того, Іван Баканов з 2 грудня 2017 року – голова партії «Слуга народу», а також під час передвиборчої кампанії керував штабом Зеленського.

В інтерв’ю ВВС два місяці тому заявив, що не збирається балотуватися до Верховної Ради. ЗМІ називали Баканова майбутнім главою АП чи генеральним прокурором. Сам Баканов висловлював бажання сісти у крісло генпрокурора.

Баканов часто супроводжує Зеленського під час офіційних зустрічей – саме він їздив до Парижа на зустріч Володимира Олександровича з президентом Франції Еммануелем Макроном. Нині він – разом із Зеленським чи самостійно – проводить зустрічі з іноземними дипломатами. У ЗМІ є його фото з послом Норвегії Уле Тер'є Хорпестадом.

Іван Баканов та Уле Тер'є Хорпестад

До слова, сам Баканов стверджує, що від початку створення серіалу «Слуга народу» ані Зеленський, ані будь-хто з його оточення не думав про можливу перспективу створення політсили. За його словами, ідея серіалу зародилась ще 10 років тому. Як відомо, серіал почали знімати у 2015 році, а партія була зареєстрована за два роки, 2017-го. Втім третій сезон «Слуги народу», який вийшов на екрани саме у період передвиборчої кампанії можна розцінювати не інакше, як агітаційне кіно. Щоправда, головного героя звати не Володимир Зеленський, а Василь Голобородько.

Цитати Баканова

«Що стосується Вакарчука, то ідея ролика «Якщо ти - так, то і я - так» – це була ідея об'єднавчого руху його і Володимира. Але, на жаль, вона була безуспішна». (ВВС)

«Всі чомусь думають, що «Квартал» за освітою – коміки або актори, які не розуміються в інших сферах життєдіяльності держави. Це не так. «Квартал» – це люди, які отримали різну освіту в різних вишах. Це і лікарі, і економісти, і юристи, і бухгалтери». («Новое время»)

«Гадаю, що можна вже десь тут табличку таку поставити «Ні, не від Коломойського», тому що його (питання про зв'язки з олігархом) весь час ставлять першим. Відбувається ідентифікація «свій-чужий». («Новое время»)

Наталія Сокирчук, «Главком»