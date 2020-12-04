СБУ передала до суду справу щодо замовника й організатора підпалу авто журналістки «Радіо Свобода»

СБУ встановило, що замовник підпалу автомобіля журналістки раніше неодноразово «співпрацював» з виконавцем для здійснення аналогічних злочинів

Організатором злочину був працівник Франківського району ГУ Нацполіції у Львівській області

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що матеріали справи скеровано до суду.

Як встановило слідство, організатором злочину був працівник Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. «Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем. Поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші за «роботу» і надав необхідну інформацію щодо авто журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року молодик здійснив підпал транспортного засобу», ─ йдеться у повідомленні.

Також СБУ встановило, що замовник підпалу автомобіля журналістки раніше неодноразово «співпрацював» з виконавцем для здійснення аналогічних злочинів.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох фігурантів провадження, яких обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності. Звинувачення висунуто за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 347-1 Кримінального кодексу України.