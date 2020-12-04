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    На Кільцевій у Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач (фото, відео)

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    Від удару в мікроавтобуса&nbsp;побита передня частина, розтрощене лобове скло, понівечені пасажирські дверцята - На Кільцевій у Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач (фото, відео)
    Від удару в мікроавтобуса побита передня частина, розтрощене лобове скло, понівечені пасажирські дверцята
    Фото: Магнолія-ТВ

    Автопригода сталась, коли бетонозмішувач зупинився на першій смузі руху

    У четвер, 3 грудня, пізно ввечері на Кільцевій дорозі в Києві  мікроавтобус врізався в бетонозмішувач. Аварія сталася у напрямку проспекту Академіка Палладіна. 

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Автомобіль МАЗ (бетонозмішувач) зупинився у першій смузі, водій вийшов з вантажівки. 

    У цей момент у другому ряді рухався мікроавтобус Ford. Як розповів його водій, він, аби не збити водія бетонозмішувача, різко повернув кермо праворуч та таким маневром влетів у задню частину вантажівки.

    Удар прийшовся на праву частину авто Ford: побита передня частина, розтрощене лобове скло, понівечені пасажирські дверцята. У салоні машини був лише водій.

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    На Кільцевій у Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Чоловік не травмувався, був пристебнутий, та спрацювали подушки безпеки.

    Щодо водія бетонозмішувача, то чоловік відмовився будь-що коментувати, оскільки був у шоковому стані.

    На місці ДТП працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини.

    Як повідомлялося, 4 грудня вранці на Одеській площі в Києві під час руху в вантажному автомобілі DAF виникла пожежа.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій автомобіль
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