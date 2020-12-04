На Кільцевій у Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач (фото, відео)
Автопригода сталась, коли бетонозмішувач зупинився на першій смузі руху
У четвер, 3 грудня, пізно ввечері на Кільцевій дорозі в Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач. Аварія сталася у напрямку проспекту Академіка Палладіна.
Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Автомобіль МАЗ (бетонозмішувач) зупинився у першій смузі, водій вийшов з вантажівки.
У цей момент у другому ряді рухався мікроавтобус Ford. Як розповів його водій, він, аби не збити водія бетонозмішувача, різко повернув кермо праворуч та таким маневром влетів у задню частину вантажівки.
Удар прийшовся на праву частину авто Ford: побита передня частина, розтрощене лобове скло, понівечені пасажирські дверцята. У салоні машини був лише водій.
Чоловік не травмувався, був пристебнутий, та спрацювали подушки безпеки.
Щодо водія бетонозмішувача, то чоловік відмовився будь-що коментувати, оскільки був у шоковому стані.
На місці ДТП працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини.
Як повідомлялося, 4 грудня вранці на Одеській площі в Києві під час руху в вантажному автомобілі DAF виникла пожежа.