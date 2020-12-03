Фігуранта справи Гандзюк Павловського звільнили з-під варти

Павловський підтвердив провину голови Херсонської облради Владислава Мангера в замовленні нападу на Гандзюк, яка в результаті хімічних опіків сірчаною кислотою померла.

24 листопада у Павловського сплинув термін тримання під вартою, який не був продовжений прокуратурою, - адвокат

Засуджений за приховування злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський вийшов на волю. Цю інформацію підтвердив адвокат фігуранта Володимир Сергет.

Адвокат зазначив, що 24 листопада у Павловського сплинув термін тримання під вартою, який не був продовжений прокуратурою.

Також на волі опинився водій Павловського та свідок у справі Гандзюк Валерій Одінцов, який проходив підозрюваним у справі щодо викрадення транспортних засобів. Він уклав угоду зі слідством. Про це свідчить рішення суду.

Раніше Ігор Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину — Владислава Мангера та Олексія Левіна (Москаленка).

У суді під присягою Ігор Павловський підтвердив інформацію про те, що до нього після злочину заходив Левін і казав: «Це ми з Миколайовичем (саме таке ім'я по батькові в Мангера — ред.) замовили Катерину Гандзюк». Також Павловський зазначив, що Левін фінансував адвокатів і дружину Сергія Торбіна (організатор нападу), щоб ті мовчали.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на два місяці підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна.

Сьогодні, 27 квітня, в СБУ заявили, що завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.