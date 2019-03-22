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    СБУ попередила про черговий «вкид» перед виборами

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    СБУ попередила про черговий «вкид» перед виборами

    У спецслужбі зазначили, що йдеться про фейкове листування МВС і СБУ

    Напередодні майбутніх виборів президента України готується черговий «вкид» у інформаційний простір, який буде стосуватися начебто листування між керівництвом СБУ, МВС. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

    «За даними Служби безпеки України готується черговий вкид у інформаційний простір, який буде стосуватися начебто листування між керівництвом СБУ, МВС напередодні майбутніх виборів президента України», - йдеться у повідомленні.

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    У СБУ зазначили, що підтвердженням фейковості документів «є їх невідповідність формам, затвердженим у СБУ, інструкції з порядку організації секретного діловодства, внутрішньовідомчим наказам та загальноприйнятним нормам офіційного листування, містять граматичні та стилістичні помилки».

    «СБУ закликає перевіряти інформацію перед її оприлюдненням», - зазначено у повідомленні.

    Нагадаємо, в СБУ прокоментували зустріч Медведчука і Бойка з російським прем'єром. Служба безпеки України у межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку цій події. 

    Раніше повідомлялося, що Facebook посилює боротьбу з фейками перед виборами в Європарламент.

     

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