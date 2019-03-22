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    В СБУ прокоментували зустріч Медведчука і Бойка з російським прем'єром

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    Кандидат у президенти України Юрій Бойко 22 березня з'їздив у Москву, де зустрівся із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим - В СБУ прокоментували зустріч Медведчука і Бойка з російським прем'єром
    Кандидат у президенти України Юрій Бойко 22 березня з'їздив у Москву, де зустрівся із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим

    Жодного слова про конфлікт на Донбасі чи анексований Росією Крим у відкритій частині зустрічі сказано не було

    Служба безпеки України у межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку, візиту громадян України Юрія Бойко та Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їх заявам. Про це заявила СБУ у Facebook. 

    Зокрема, у СБУ не виключили можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені.

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    Транслювали це зібрання телеканали, пов'язанні з Медведчуком, «112 Україна» і NewsOne.

    Бойко - єдиний кандидат у президенти України, який публічно відвідав Росію в ході передвиборчої кампанії і зустрівся з керівництвом РФ.

    Жодного слова про конфлікт на Донбасі чи анексований Росією Крим у відкритій частині зустрічі сказано не було. Натомість багато ішлося про газові питання.

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    Слід також нагадати, що телеканали, яким приписують зв'язок з Медведчуком, замовили спільний екзит-пол. На замовлення телеканалів опитування виборців на виході з виборчих дільниць буде здійснювати Інститут соціальних досліджень та консалтингу SORA (Відень, Австрія) спільно з Центром «Соціальний моніторинг» (Київ, Україна).

    Також нагадаємо, що на початку лютого ГПУ відкрила справу проти Медведчука

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