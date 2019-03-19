Facebook посилює боротьбу з фейками перед виборами в Європарламент



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Соцмережа планує організувати цілодобове співробітництво розробників програм, спеціалістів з обробки даних та політичних експертів

Facebook створить новий віртуальний ситуаційний центр, куди підключатимуться співробітники соцмережі з різних офісів

Керівництво соціальної мережі Facebook напередодні виборів в Європарламент посилює правила з запобігання поширення фейкових новин. Про це повідомила одна з топ-менеджерів компанії Тесса Лайонс, передає DW.

Зокрема, за її словами, Facebook створить новий віртуальний ситуаційний центр, куди підключатимуться співробітники соцмережі з різних офісів. «Facebook у всьому світі працює з цього питання з 43 організаціями», - зазначила Лайонс.

Передвиборчий ситуаційний центр стане готовою схемою для майбутнього розв'язання проблем з поширенням фейкових новин у Facebook. Крім того, соцмережа планує організувати цілодобове співробітництво розробників програм, спеціалістів з обробки даних та політичних експертів. Співробітники ситуаційного центру зможуть зв'язуватися з різними відомствами.

За словами Тесси Лайонс, ситуаційний центр здійснюватиме свою діяльність у кількох місцях, включаючи штаб-квартиру Facebook у Каліфорнії і головний європейський офіс у Дубліні. Нова структура продовжить роботу і після виборів в Євросоюзі.

Представниця Facebook також уточнила, що кількість людей, зайнятих у боротьбі з фейковими новинами, збільшиться з 20 до 30 тисяч.

Раніше соціальну мережу Facebook звинуватили, в тому числі, у тому, що під час президентської кампанії 2016 року вона надто мало робила для боротьби з поширенням фейків і російської пропагандистської кампанії.

Вибори в Європарламент відбудуться 26 травня.