СБУ провела чергову перевірку на «Арселорміттал Кривий Ріг»



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Агломераційна фабрика «Арселорміттал Кривий Ріг»

Правоохоронці спільно з фахівцями обласної екологічної інспекції проводили заміри на стаціонарних джерелах викидів

Співробітники СБУ 5 вересня провели чергову перевірку на підприємстві «Арселорміттал Кривий Ріг» в рамках розслідування справи про екоцид.

Силовики повернулися на підприємство для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва, повідомляє пресслужба підприємства.

«Правоохоронці спільно з фахівцями обласної екологічної інспекції проводять заміри на стаціонарних джерелах викидів. Підприємство зі свого боку створює всі умови для представників СБУ, яка продовжує розслідування кримінальної справи за статтею 441 Кримінального кодексу України («Екоцид»)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в цей самий день на «Арселорміттал Кривий Ріг» прибули представники Державної інспекції ядерного регулювання України з наміром позапланової інспекційної перевірки на новій машині безперервного лиття заготовок № 3.

Проте підприємство відмовило у перевірці представникам інспекції ядерного регулювання через низку причин.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, Служба безпеки України провела перевірки на підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Раніше повідомлялося, що 20 липня Служба безпеки України проводила обшуки на території гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді.

Слідчі дії велися на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.