СБУ провела контрдиверсійні навчання біля окупованого Криму



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Тренування пройшли на військовому об'єкті ЗСУ, Каховській ГЕС, Каховському судноплавному шлюзі та спорудах Північно-Кримського каналу Фото: СБУ

За сценарієм тренувань ворог намагався здійснити ряд диверсійно-терористичних актів на стратегічних об'єктах Херсонської області

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в Херсонській області. В ході тренувань вчилися відбивати диверсійні атаки на стратегічні об'єкти.

Про це СБУ повідомляє на офіційному сайті.

Навчання пройшли на території шести районів Херсонської області, де розташовані терористично вразливі об'єктів критичної інфраструктури: військовий об'єкт ВСУ, Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз і спорудження Північно-Кримського каналу.

«За сценарієм тренувань умовні диверсанти намагалися здійснити ряд диверсійно-терористичних актів на стратегічних об'єктах Херсонської області через незаконне проникнення на них і мінування приміщень і обладнання», - повідомили в СБУ.

За результатами навчань координаційна група Антитерористичного центру СБУ надасть методичні рекомендації з урахуванням специфіки кожного об'єкта для удосконалення системи їх захисту.