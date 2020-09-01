На 30 році Незалежності в Україні нарешті зникнуть російськомовні школи. Все про нові мовні правила в освіті



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Закон «Про освіту» детально прописує правила переходу на українську мову в школах

Передбачено три моделі вивчення української мови у школах

У липні 2019 року в Україні набув чинності закон про українську мову, який регулює її функціонування і застосування як державної у сферах суспільного життя у всій країнї.

У жовтні того ж року Ганна Новосад, яка на той момент була міністром освіти, повідомила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи країни перейдуть на українську мову навчання.

Вже взимку цього року Верховна Рада прийняла закон про повну загальну середню освіту, який передбачає три моделі вивчення української мови для національних меншин з вересня 2020 року.

Так, для корінних народів України, які не проживають в своєму мовному середовищі й не мають держави, яка захищає і розвиває їх мову, передбачено навчання рідною мовою з першого по 11 (12) клас поряд з вивченням української. Йдеться в першу чергу про кримських татар, підкреслювали у Міносвіти.

Друга модель передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, чия мова належить до мов Європейського союзу. Основним варіантом для них стане навчання рідною мовою в початковій школі; в п'ятому класі не менше 20% навчання повинно йти українською з поступовим збільшенням обсягу викладання українською до 40% до дев'ятого класу; в старшій школі не менше 60% навчання повинно йти державною мовою.

Третя модель пропонується для інших національних громад України, вона стосується меншин, мова яких належить до однієї мовної сім'ї з українською, або які проживають переважно в середовищі своєї мови (російської). Для них початкова школа буде мовою своєї національної меншини з вивченням української, а з п'ятого класу не менше 80% навчання повинно йти українською.

У Міносвіти наголошували, що ці положення закону є результатом деталізації положень закону про освіту, вони були написані за результатами консультацій з представниками національних меншин і за результатами рекомендацій Венеціанської комісії.