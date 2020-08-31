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    Кримінал

    СБУ інсценувала вбивство київського ІТ-бізнесмена (фото)

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    Замовника вбивства затримали в Одесі - СБУ інсценувала вбивство київського ІТ-бізнесмена (фото)
    Замовника вбивства затримали в Одесі
    Фото: СБУ

    Правоохоронці провели у Голосіївському районі Києва імітацію зникнення, а потім вбивства жертви

    Служба безпеки України попередила замовне вбивство київського ІТ-комерсанта і затримала замовника.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Києва підшукує кілера для вбивства бізнес-партнера. Замовник мав конфлікт із потерпілим через спільні оборудки у відомій компанії, що займалася криптовалютами і має деякі ознаки так званої «фінансової піраміди». Життя партнера зловмисник оцінив у п‘ять тисяч доларів США», - йдеться в повідомленні. 

    Правоохоронці провели у Голосіївському районі Києва імітацію зникнення, а потім вбивства жертви, після чого повідомили про його виконання.

    Співробітники СБУ затримали замовника в Одесі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після передачі «кілеру» другої частини винагороди та його фотозвіту про виконання вбивства.

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    СБУ інсценувала вбивство київського ІТ-бізнесмена (фото)
    СБУ інсценувала вбивство київського ІТ-бізнесмена (фото)
    СБУ інсценувала вбивство київського ІТ-бізнесмена (фото)
    СБУ інсценувала вбивство київського ІТ-бізнесмена (фото)
    СБУ інсценувала вбивство київського ІТ-бізнесмена (фото)

    У межах розпочатого кримінального провадження зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

    Тривають невідкладні слідчі дії. 

    СБУ Київ кримінал вбивство злочин
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