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    Суспільство

    ЦВК утворила 199 окружних комісій на вибори президента

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    Склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти - ЦВК утворила 199 окружних комісій на вибори президента
    Склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти

    Було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, - ЦВК

    Центральна виборча комісія (ЦВК) утворила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє прес-службу комісії.

    Як зазначається, під час розгляду цього питання було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, заступників голів і секретарів виборчих комісій.

    Нагадаємо, у понеділок, 18 лютого, останній день формування Центральною виборчою комісією окружних комісій на президентські вибори 2019.

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    Окружні комісії в складі не менше 12 членів мають бути сформовані шляхом жеребкування. Їх керівництво має бути призначене не пізніше 18 лютого для першого туру виборів та 10 квітня - для другого.

    Склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти. Їм має бути забезпечене пропорційне представництво у комісіях і їх керівний склад.

    Раніше Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

    До вашої уваги:  
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