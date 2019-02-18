ЦВК утворила 199 окружних комісій на вибори президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти

Було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) утворила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє прес-службу комісії.

Як зазначається, під час розгляду цього питання було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, заступників голів і секретарів виборчих комісій.

Нагадаємо, у понеділок, 18 лютого, останній день формування Центральною виборчою комісією окружних комісій на президентські вибори 2019.

Окружні комісії в складі не менше 12 членів мають бути сформовані шляхом жеребкування. Їх керівництво має бути призначене не пізніше 18 лютого для першого туру виборів та 10 квітня - для другого.

Склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти. Їм має бути забезпечене пропорційне представництво у комісіях і їх керівний склад.

Раніше Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.