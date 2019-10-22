  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ розшукує уродженця Закарпаття, який приєднався до терористів «ЛНР»

    • Розсилка
    СБУ розшукує уродженця Закарпаття, який приєднався до терористів «ЛНР»

    Чоловіка підозрюють в участі у терористичній організації

    СБУ розшукує уродженця Закарпаття, що в 2014 році виїхав на окуповану територію та приєднався до терористів «ЛНР».

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Слідчі спецслужби встановили, що громадянин України Кунін Володимир Володимирович (04.11.1989 року народження), у 2014 році виїхав через пункт пропуску «Успенка» до тимчасово окупованої території України та вступив до лав терористичної організації «ЛНР», - йдеться у повідомленні СБУ.

    Як зазначають у прес-службі, відкрито провадження за ч.1 статті 258-3 ККУ.

    5daef4de749fd
    5daef4de749fd

    У випадку наявності інформації стосовно місцезнаходження Володимира Куніна, правоохоронці просять терміново інформувати чергового Управління СБ України в Закарпатській області (тел.: (0312) 61-31-00 (цілодобово)).

    Конфіденційність гарантується.

    Читайте також
    СБУ ЛНР Закарпаття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ