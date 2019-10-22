СБУ розшукує уродженця Закарпаття, який приєднався до терористів «ЛНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіка підозрюють в участі у терористичній організації

СБУ розшукує уродженця Закарпаття, що в 2014 році виїхав на окуповану територію та приєднався до терористів «ЛНР».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Слідчі спецслужби встановили, що громадянин України Кунін Володимир Володимирович (04.11.1989 року народження), у 2014 році виїхав через пункт пропуску «Успенка» до тимчасово окупованої території України та вступив до лав терористичної організації «ЛНР», - йдеться у повідомленні СБУ.

Як зазначають у прес-службі, відкрито провадження за ч.1 статті 258-3 ККУ.

5daef4de749fd

У випадку наявності інформації стосовно місцезнаходження Володимира Куніна, правоохоронці просять терміново інформувати чергового Управління СБ України в Закарпатській області (тел.: (0312) 61-31-00 (цілодобово)).

Конфіденційність гарантується.