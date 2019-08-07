В СБУ пояснили, чому не заарештували сепаратиста Дейнегу в Станиці Луганській



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Юрій Золкін, Владислав Дейнего та Ольга Кобцева в Станиці Луганській

В Службі безпеки прокоментували вчорашній візит Владислава Дейнеги в Станицю Луганська, яка знаходиться на підконтрольній території

Якби вчора в Станиці затримали б т.зв. «міністра закордонних справ» «ЛНР» Владислава Дейнегу та представницю «ЛНР» Ольгу Кобцеву, то у бойовиків з’явився би привід звинуватити Україну у зриві Мінських домовленостей. Таку думку висловили в Службі безпеки України.

«Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я», - йдеться в повідомленні СБУ.

На думку української спецслужби, поява поблизу КПВВ «Станиця Луганська» «парламентарів» квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів.

В СБУ нагадали, що вони розслідують кримінальні провадження стосовно вказаних учасників незаконних збройних формувань «ЛНР».

«Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційних лад і територіальну цілісність України, відповідатимуть перед законом», - пообіцяли в Службі.

Нагадаємо, 6 серпня Дейнего та Кобцева перетнули лінію розмежування у Станиці Луганській і зайшли на підконтрольну українську територію. Представники «ЛНР», які водночас представляють угруповання на переговорах у Мінську, перетнулися з головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним. Останній запитав, що вони тут роблять. Дейнего відповів, що «згідно з мінським домовленостями, Станиця і Щастя - наші».

Як пізніше стало відомо, Дейнего і Кобцева зустрілись біля мосту в Станиці Луганській з представниками ООН.