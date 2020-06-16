СБУ спіймала командира військового корабля на співпраці з ФСБ



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Російський паспорт затриманого капітана корабля Фото: СБУ

Капітан другого рангу розпочав співпрацю зі спецслужбами РФ і отримав російське громадянство, - стверджують у СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла передачі відомостей у сфері бойової готовності Військово-Морських Сил Збройних Сил України представникам спецслужб РФ.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

«Співробітники СБУ встановили, що командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там він розпочав співпрацю із спецслужбами РФ і набув російського громадянства. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам», - йдеться у повідомленні.

Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних Сил України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.

Наразі військовослужбовця усунуто від займаної посади і скасовано допуск до державної таємниці.