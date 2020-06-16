Нардепи ухвалили зміни до закону про військову службу



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Визнані непридатними до військової служби зможуть служити в СБУ та ДПСУ

Зміни стосуються прикордонників та правоохоронців СБУ

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про військовий обов'язок і військову службу, згідно з якими військові Держприкордонслужби та Служби безпеки, визнані непридатними за станом здоров’я до служби, зможуть продовжити її проходження на посадах, які не потребують надмірних фізичних навантажень.

За ухвалення відповідного законопроєкту за основу проголосували 310 народних депутатів і стільки ж - за ухвалення закону в цілому.

Законом передбачено внесення зміни до закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», яка виключає Державну прикордонну службу та Службу безпеки України з переліку військових формувань, у яких не можуть проходити військову службу військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби.

При цьому бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби прикордонників та правоохоронців СБУ, попри їхній фізичний стан, можуть бути реалізовані на інших посадах.

Реалізація закону не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету. Цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. На посатку червня На посатку червня Рада проголосувала за запровадження нових військових звань

Крім того, Зеленський пропонує штрафувати українців за ухилення від мобілізації.