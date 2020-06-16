У Павлограді СБУ викрила розкрадання понад 2,5 млн гривень на реконструкції центральної площі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки

Служба безпеки України викрила керівника компанії-підрядника, причетного до мільйонних розкрадань бюджетних грошей під час реконструкції Соборної площі у Павлограді. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, наприкінці 2019 року один з суб’єктів господарювання Нікополя одержав перемогу у тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі Павлограда. Загальна сума запланованих робіт становила понад 17,5 млн гривень.

У січні поточного року посадовці одного з департаментів Дніпропетровської облдержадміністрації розірвали договір з фірмою-переможницею торгів.

Оперативники спецслужби встановили, що представники компанії, зокрема, порушили встановлені терміни ремонтних робіт і не завершили їх у повному обсязі. При цьому підрядникам з обласного бюджету було перераховано майже 6 млн гривень.

За попередніми даними досудового розслідування, сума збитків становить понад 2,5 млн гривень.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Павлоградської місцевої прокуратури.