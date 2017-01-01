Екс-генпрокурор Ярема пояснив, чому у розслідуванні злочинів проти Майдану немає прогресу

За словами Яреми, немає доказів, що Янукович і Захарченко безпосередньо віддавали накази відкрити стрільбу на Майдані

Колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема запевняє, що у слідства немає свідчень щодо того, хто віддав наказ стріляти по активістам Революції гідності. Про це Ярема заявив в інтерв’ю «Главкому». «Є конкретне коло людей, які сьогодні підозрюються у злочині. Наприклад, п’ять беркутівців. Ось вони не дають



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Віталій Ярема

За словами Яреми, немає доказів, що Янукович і Захарченко безпосередньо віддавали накази відкрити стрільбу на Майдані

Колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема запевняє, що у слідства немає свідчень щодо того, хто віддав наказ стріляти по активістам Революції гідності.

Про це Ярема заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Є конкретне коло людей, які сьогодні підозрюються у злочині. Наприклад, п’ять беркутівців. Ось вони не дають покази, хто їм давав наказ. І все!», - зазначив екс-генпрокурор.

Також він прокоментував конспірологічні теорії, де фігурують прізвища Пашинського і Парубія, що, мовляв, насправді почали стріляти «наші».

«Це не конспірологічні теорії, це речі які слідчі повинні розслідувати. І коли я був генеральним прокурором, ми всі ці питання досліджували. Є 13 убитих співробітників міліції, 106 убитих «майданівців». Хто перший почав? Чому почалася така стрілянина? Немає доказів, що Янукович і Захарченко безпосередньо віддавали накази. Беркут почав самостійно стріляти? Чому? Свідчення ніхто не дає: ніхто не хоче говорити, що він стріляв.

Або це був якийсь провокатор, який це спеціально робив - вбивав і тих, і інших, щоб створити цю ситуацію, або це була перестрілка між майданівцями та міліціонерами. Це все питання досліджень. Але я три роки не працюю. Я вже не можу відповісти на ці питання», - додав Ярема.

За словами колишнього генерального прокурора, троє перших убитих у січні 2014 року були застрелені з рушниці «Форт».

«Вони були вбиті з «Форт-500» (рушниці для відстрілу гумовими кулями), але заряджені були свинцевими кулями. Нігояну, я це добре пам'ятаю, потрапили межи очі. Тобто спеціально або не навмисно заряджали бойовими патронами і стріляли ними по людях. Так що вбивства почалися ще за місяць до тієї великої трагедії. Ще було вбивство Вербицького в лісі, вбивство Веремія на Великій Житомирській. Але на ці епізоди правоохоронна система тоді взагалі не звертала уваги. Янукович був згоден з цими розстрілами. І держава нічого не робила, щоб запобігти цим злочинам. Тому у нас була підозра, що Янукович причетний до розстрілів 21-22 лютого», - сказав Ярема.

Екс-генпрокурор запевняє, що незважаючи на те, що в суспільстві був запит на жорсткі рішучі дії, він ніколи не хотів бути «бєспрєдєльщиком»

«Країна може лише тоді бути успішною, коли буде фундамент, який називається Верховенство права. Саме так, з великої літери. Коли президент, доярка, прокурор - всі будуть жити за законом. Якщо ми цього не побудуємо, нічого у нас не вийде», - пояснює він.

Також Ярема відрегагував на непрості стосунки між нинішнім генпрокурором Юрієм Луценком та начальником департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергієм Горбатюком.

«Я не знаю, що зараз відбувається між Горбатюком і Луценко. Ймовірно, у них немає контакту, взаєморозуміння. У нас з Горбатюком було взаєморозуміння і робочі відносини. Але ви знаєте, коли виникло питання про те, що Шокін буде йти, хтось нашепотів Горбатюку, що він буде Генеральним. І коли Шокін ще працював, Горбатюк в ефірі телебачення оголосив: «Я готовий бути Генеральним прокурором». У мене до нього тоді моментально змінилося ставлення. Це було дуже некоректно щодо своїх колег, це - низько мітити на місце людини, яка ще працює», - резюмував екс-глава ГПУ.

Нагадаємо, Ярема заявляв, що у справах Майдану було оголошено в міжнародний розшук 22 людини, проте зараз усі вони зняті з розшуку.