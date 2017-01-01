Екс-генпрокурор Ярема: У справах Майдану ми оголосили в міжнародний розшук 22 людини, зараз усі вони зняті з розшуку

Ярема не шкодує, що призначив Горбатюка керівником управління спецрозслідування

Генеральна прокуратура України за часів Віталія Яреми оголосила в міжнародний розшук 22 людини за злочини проти Майдану. Про це сам Ярема розповів в інтерв’ю «Главкому». «У червні 2014 року розслідуванням злочинів проти Майдану займалося близько 15-ти чоловік. Причому основна їх частина - це були представники команди



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Екс-генпрокурор Віталій Ярема

Ярема не шкодує, що призначив Горбатюка керівником управління спецрозслідування

Генеральна прокуратура України за часів Віталія Яреми оголосила в міжнародний розшук 22 людини за злочини проти Майдану. Про це сам Ярема розповів в інтерв’ю «Главкому».

«У червні 2014 року розслідуванням злочинів проти Майдану займалося близько 15-ти чоловік. Причому основна їх частина - це були представники команди Пшонки. Ми терміново створили управління спецрозслідування і туди призначали близько 60 найсильніших слідчих. Їм виділили окреме приміщення і необхідні технічні засоби. Сергія Горбатюка я призначив керівником цього управління як одного з найдосвідченіших співробітників Генеральної прокуратури. І я не шкодую, що його призначив, бо при мені він працював ефективно», - сказав екс-генпрокурор.

Він зазначив, що тоді у ГПУ «дуже багато що виходило» у справі щодо розслідування злочинів проти Майдану.

«Ми проводили активні слідчі дії, затримували підозрюваних. Щоб ви розуміли, коли я став генеральним прокурором, в міжнародному розшуку не було нікого. Ми оголосили 22 людини в міжнародний розшук, починаючи з Януковича і закінчуючи керівниками міліції, які причетні до розстрілів на Майдані», - розповів Ярема.

Він додав, що зараз практично всі підозрювані зняті з розшуку.

За словами Яреми, за результатами роботи управління спецрозслідування за чотири роки вже сотні справ розглянуті в суді, прийняті рішення щодо всіх співробітників ДАІ, які переслідували майданівців. «У суді перебуває справа про викрадення Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького, коли їх викрали і вивезли в ліс», - додав він.

На думку Яреми, основна проблема полягала в тому, що «ніколи українська правоохоронна система не стикалася з проблемою, коли інша сторона не видає людей, які скоїли тяжкі злочини».

Нагадаємо, Горбатюк заявив, що Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук будь-якого фігуранта справ про події Євромайдану, посилаючись на те, що ці злочини здійснювалися в умовах зміни влади, отже, можуть бути ознаки політичних переслідувань.