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    СБУ відмовилась показати декларацію тимчасового керівника служби Баканова

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    СБУ відмовилась показати декларацію тимчасового керівника служби Баканова

    В СБУ не уточнили, чи подавав Баканов декларацію до внутрішньої системи

    Служба безпеки України офіційно відмовилась ознайомити журналістів з декларацією про доходи тимчасового виконувача обов’язків глави відомства Івана Баканова.

    Таку відповідь отримали журналісти програми «Схеми», повідомляє «Радіо Свобода».

    Свою відмову в Управлінні взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ пояснили статтею 52-1 Закону «Про запобігання корупції», якою передбачений «окремий порядок контролю осіб, які обіймають посаду в органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність».

    «Жодних винятків в частині відкритого опублікування декларацій для таких посадовців (навіть тих, хто призначається на посади в СБУ Указами Президента України) законом не визначено», — йдеться у відповіді.

    У СБУ зазначили, що ця норма закону має «унеможливити розкриття» даних щодо належності таких осіб до органів, а також запобігти розкриттю даних членів їх сімей тощо.

    Представники спецслужби додали, що декларації таких осіб подаються до внутрішньої автоматизованої системи СБУ, де їх можуть перевірити співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції, які мають доступ.

    При цьому в СБУ не уточнили, чи подавав Баканов декларацію до внутрішньої системи.

    Як повідомлялось, Баканов повідомив про результати зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася 3 травня.

    «Я хотів би проінформувати вас про те, що сьогодні відбувалась зустріч з президентом України. Президент України поставив перед Службою досить чітку задачу. Перше – це здолати корупцію, яку президент вважає основною бідою в Україні… Більше не буде ніяких кришувальників, смотрящіх ні за якими бізнесами, тіньовими оборудками», - заявив на брифінгу Баканов.

    Він додав, що головною задачею СБУ є виведення тіньового бізнесу з тіні, тому що «саме він є кормовою базою для корупції».

    «Більше Служба ніколи не буде оглядатися ні на які прізвища і фамілії. Ми будемо діяти рішуче і впевнено», - пообіцяв Баканов.

    Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського. 

    Відомо, що Іван Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ «Квартал 95», а з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ «Студія Квартал-95».

     Читайте також: «Ти – виконувач обов’язків голови СБУ». Зеленський дав термінові завдання Баканову
    СБУ президент Іван Баканов
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