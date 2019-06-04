СБУ відмовилась показати декларацію тимчасового керівника служби Баканова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В СБУ не уточнили, чи подавав Баканов декларацію до внутрішньої системи

Служба безпеки України офіційно відмовилась ознайомити журналістів з декларацією про доходи тимчасового виконувача обов’язків глави відомства Івана Баканова.

Таку відповідь отримали журналісти програми «Схеми», повідомляє «Радіо Свобода».

Свою відмову в Управлінні взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ пояснили статтею 52-1 Закону «Про запобігання корупції», якою передбачений «окремий порядок контролю осіб, які обіймають посаду в органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність».

«Жодних винятків в частині відкритого опублікування декларацій для таких посадовців (навіть тих, хто призначається на посади в СБУ Указами Президента України) законом не визначено», — йдеться у відповіді.

У СБУ зазначили, що ця норма закону має «унеможливити розкриття» даних щодо належності таких осіб до органів, а також запобігти розкриттю даних членів їх сімей тощо.

Представники спецслужби додали, що декларації таких осіб подаються до внутрішньої автоматизованої системи СБУ, де їх можуть перевірити співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції, які мають доступ.

При цьому в СБУ не уточнили, чи подавав Баканов декларацію до внутрішньої системи.

Як повідомлялось, Баканов повідомив про результати зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася 3 травня.

«Я хотів би проінформувати вас про те, що сьогодні відбувалась зустріч з президентом України. Президент України поставив перед Службою досить чітку задачу. Перше – це здолати корупцію, яку президент вважає основною бідою в Україні… Більше не буде ніяких кришувальників, смотрящіх ні за якими бізнесами, тіньовими оборудками», - заявив на брифінгу Баканов.

Він додав, що головною задачею СБУ є виведення тіньового бізнесу з тіні, тому що «саме він є кормовою базою для корупції».

«Більше Служба ніколи не буде оглядатися ні на які прізвища і фамілії. Ми будемо діяти рішуче і впевнено», - пообіцяв Баканов.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.

Відомо, що Іван Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ «Квартал 95», а з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ «Студія Квартал-95».