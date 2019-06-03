«Ти – виконувач обов’язків голови СБУ». Зеленський дав термінові завдання Баканову
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим
Зеленський наголосив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою та вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.
Про це він заявив під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим.
«Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою», – підкреслив Зеленський, якого цитує прес-служба президента.
Глава держави наголосив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди. «Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну», – зауважив він.
Зі свого боку Баканов заявив, що СБУ «зробить усе можливе» для того, щоб виконати доручення президента «якомога швидше», і наголосив, що прагнутиме культивувати у Службі безпеки людські цінності.
Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.