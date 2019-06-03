«Ти – виконувач обов’язків голови СБУ». Зеленський дав термінові завдання Баканову



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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Фото: прес-служба президента

Зеленський наголосив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою та вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.

Про це він заявив під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим.

«Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою», – підкреслив Зеленський, якого цитує прес-служба президента.

Глава держави наголосив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди. «Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну», – зауважив він.

Зі свого боку Баканов заявив, що СБУ «зробить усе можливе» для того, щоб виконати доручення президента «якомога швидше», і наголосив, що прагнутиме культивувати у Службі безпеки людські цінності.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.