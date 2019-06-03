Зеленський зустрівся з керівництвом СБУ: більше жодних смотрящіх і кришувальників



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«Головна задача – вивести тіньовий бізнес з тіні, тому що саме він є кормовою базою для корупції»

Перший заступник голови СБУ Іван Баканов повідомив про результати сьогоднішньої зустрічі Володимира Зеленськогою

«Я хотів би проінформувати вас про те, що сьогодні відбувалась зустріч з президентом України. Президент України поставив перед Службою досить чітку задачу. Перше – це здолати корупцію, яку президент вважає основною бідою в Україні… Більше не буде ніяких кришувальників, смотрящіх ні за якими бізнесами, тіньовими оборудками», - заявив на брифінгу Баканов.

Він додав, що головною задачею СБУ є виведення тіньового бізнесу з тіні, тому що «саме він є кормовою базою для корупції».

«Більше Служба ніколи не буде оглядатися ні на які прізвища і фамілії. Ми будемо діяти рішуче і впевнено», - пообіцяв Баканов.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.