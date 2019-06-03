  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський зустрівся з керівництвом СБУ: більше жодних смотрящіх і кришувальників

    • Розсилка
    Зеленський зустрівся з керівництвом СБУ: більше жодних смотрящіх і кришувальників

    «Головна задача – вивести тіньовий бізнес з тіні, тому що саме він є кормовою базою для корупції»

    Перший заступник голови СБУ Іван Баканов повідомив про результати сьогоднішньої зустрічі Володимира Зеленськогою

    «Я хотів би проінформувати вас про те, що сьогодні відбувалась зустріч з президентом України. Президент України поставив перед Службою досить чітку задачу. Перше – це здолати корупцію, яку президент вважає основною бідою в Україні… Більше не буде ніяких кришувальників, смотрящіх ні за якими бізнесами, тіньовими оборудками», - заявив на брифінгу Баканов.

    Він додав, що головною задачею СБУ є виведення тіньового бізнесу з тіні, тому що «саме він є кормовою базою для корупції».

    «Більше Служба ніколи не буде оглядатися ні на які прізвища і фамілії. Ми будемо діяти рішуче і впевнено», - пообіцяв Баканов.

    Нагадаємо, 22 травня  першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського. 

    Читайте також
    СБУ Володимир Зеленський Іван Баканов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ