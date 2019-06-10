СБУ відстежує ситуацію в Молдові



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Парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра

Наразі посилено контррозвідувальний режим на в’їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Росії

Служба безпеки України оперативно відстежує внутрішньополітичну ситуацію, яка склалася в Республіці Молдова.

Про це 10 червня повідомляє пресцентр СБУ.

«У межах партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією із молдовськими колегами для збереження спокою та стабільності в регіоні», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов’язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в’їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язків президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.

У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.