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    СБУ відстежує ситуацію в Молдові

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    Парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра - СБУ відстежує ситуацію в Молдові
    Парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра

    Наразі посилено контррозвідувальний режим на в’їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Росії

    Служба безпеки України оперативно відстежує внутрішньополітичну ситуацію, яка склалася в Республіці Молдова.

    Про це 10 червня повідомляє пресцентр СБУ.

    «У межах партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією із молдовськими колегами для збереження спокою та стабільності в регіоні», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що з метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов’язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в’їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації.

    Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

    Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

    Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язків президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. 

    У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня. 

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