СБУ відстежуватиме контент телеканалів, які перейшли в управління Портнова



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Фото: Андрій Гудзенко / Liga.net Портнов

Глава СБУ назвав прогнозованою політику українських телеканалів

Служба безпеки України відстежуватиме вміст українських телеканалів, управління якими взяв на себе колишній заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, зокрема NewsOne, і за наявності підстав відкриватиме кримінальні провадження. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на главу СБУ Василя Грицака.

Голова спецслужби на брифінгу в суботу в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи є підстави в юридичному руслі заборонити таким людям, як Портнов, керувати українськими телеканалами і чи є в цьому факті загроза національній безпеці, сказав: «На жаль, ми не бачили документів, що підтверджують, що управління NewsOne та іншого каналу взяв на себе пан Портнов. Так, ми чули його заяву, що він підписав відповідні документи».

Грицак наголосив: «Напевно, легко спрогнозувати, на чиї жорна литимуть воду ті канали, які буде курирувати в перспективі пан Портнов. Я слабо вірю в те, що, сидячи на території РФ, він буде агітувати за відновлення українських кордонів, за відновлення державного суверенітету, за відновлення контролю над Кримом, за те, щоб навести лад на Донбасі і щоб він став українським, щоб провести легітимні вибори і вивести російські війська з території України».

Тобто, як наголосив глава СБУ, для нього прогнозована політика українських телеканалів, які курируватиме Портнов.

Відповідаючи на уточнювальне питання про те, чи означає це, що СБУ буде відстежувати вміст і ухвалювати відповідні рішення, Грицак сказав: «Звісно. Ми не можемо говорити зараз, що хтось скоїв злочин, це буде огульно. Якщо будуть ознаки вчинення злочину, вони будуть документуватися і кваліфікуватися відповідним чином і тоді будуть прийматися рішення про внесення чи не внесення до ЄРДР».

Раніше повідомлялося, що радник і заступник глави адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про те, що власник телеканалу «NewsOne» передав йому всі права з управління медіа-ресурсом.

Комітет виборців оголосив бойкот телеканалу NewsOne, який очолив Портнов.